أفلام السينمات هذا الأسبوع.. أنيميشن ورومانسي ومغامرات

عرضت السينمات المصرية أفلام مميزة بدور العرض هذا الأسبوع، تنوعت بين الدراما والرومانسي والأنيميشن، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، دليل الأفلام الجديدة في هذه السينمات لاختيار فيلمك المفضل، وذلك على النحو التالي:

Stillwater

تدور أحداث الفيلم حول أب تتورط ابنته في جريمة قتل مروعة، فيسافر في رحلة السعي للوقوف بجانبها في الورطة التي وقعت بها، لإثبات براءتها.

أبطال الفيلم مات ديمون، أبيجيل بريسلين، كاميل كوتان، ديانا دوناجان، روبرت بيترز، أبريل وارين، والمخرج توم مكارثي.

Reminiscence

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي والتشويق حول عالم يكتشف سر يمكن البشرية من استعادة الماضي، فيقرر استغلال اكتشافه في البحث عن الحب المفقود.

أبطال الفيلم هم: هيو جاكمان، ثاندي نيوتن، ريبيكا فيرجسون، ناتالي مارتينيز، أنجيلا سارافيان، والمخرج ليزا جوي.

Paw Patrol: The Movie

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرات حول ريدر الذي ينطلق مع الجراء بعد استدعائهم في مهمة بمدينة المغامرات، ويصبح عليهم التدخل ومنع العمدة من تحويل المدينة إلى حالة من الفوضى.

أبطال الفيلم لاين أرميتدج، ويل بريسبان، رون باردو، مارساي مارتين، يارا شهيدي، كيم كرداشيان، والمخرج كال برنكر.

The Green Knight

تدور أحداث الفيلم حول مغامرة سير جوين ابن عم الملك آرثر، الذي يذهب لمواجهة الفارس الأخضر العظيم، ليتقابل في طريقه مع عدد من الأهوال.

أبطال الفيلم ديف باتل، أليشيا فيكاندر، جويل إجيرتون، باري كيوجان، ساريتا تشودري، والمخرج ديفيد لوري.