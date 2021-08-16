إيرادات بالملايين.. أفلام الصيف تنعش دور السينما بعد كبوة كورونا

تشهد السينما المصرية خلال الفترة الحالية انتعاشة كبيرة، بعد توقفها الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، إذ أغلقت دور السينما أبوابها عدة أشهر لتعود من جديد ما شجع العديد من النجوم لتصوير الأفلام لعرضها خلال موسم عيد الأضحى والإجازة الصيفية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، آخر الأرقام المعلنة لإيرادات الأفلام حسب ما أعلنته شركات إنتاج هذه الأفلام، وذلك خلال السطور التالية:

موسى

حقق فيلم «موسى» لبيتر ميمي، 3 ملايين و700 ألف جنيه في 4 أيام عرض، وهو يعتبر من الأعمال التي كان ينتظرها الجمهور، بعد فترة من التأجيلات بسبب فيروس كورونا، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي وخيال علمي، وهو يعتبر من الأعمال التي تنفذ للمرة الأولى في مصر.

يشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم، ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، والشخصية الأساسية التي تدور حولها الأحداث، «يحيى» الذي يجد نفسه وحيدا، فيقرر أن يصنع روبوت من أجل الوقوف بجواره.

الإنس والنمس

حقق الفنان محمد هنيدي، بأحدث أفلامه «الإنس والنمس» إيرادات الأحد فقط، قدرت بـ مليونا و829 ألف جنيه، مما يرفع إجمالي الإيرادات على مدار 11 يوما في السينمات إلى 26 مليون جنيه.

ويشارك في بطولة «الإنس والنمس» الذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا، حول «تحسين» الذي يعمل في بيت الرعب بأحد الملاهي الترفيهية، ليتعرف على «نارمين» التي تسعى للزواج منه، ولكنها تمتلك سرا كبيرا، والفيلم من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد وشريف دسوقي.

العارف

حقق فيلم «العارف» للفنان أحمد عز، منذ طرحه فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائى، إيرادات بلغت نحو 47 مليون جنيه.

وتدور أحداث فيلم «العارف»، حول الحرب الجديدة التي تسود العالم من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، وارتكاب جرائم عن طريق شبكة الإنترنت؛ إذ يعيش «يونس»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويتورط في سرقة أحد البنوك بشكل إلكتروني، ويقع في أزمة مع إحدى العصابات الخطيرة، ويدخل في صراع معها، حيث تسعى لاستهدافه من خلال «راضي»، الذي يظهر بدوره الفنان أحمد فهمي.

مش أنا

وحقق فيلم «مش أنا» مايقرب من 42 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهو من بطولة تامر حسني، ويضم في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين منهم: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقى.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وتضم الأفلام المعروضة في السينما حاليًا: «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي الذي حقق ما يقرب من 35 مليون و 925 ألف جنيه .

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» مايقرب من 19 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض، وهو من بطولة رامز جلال.