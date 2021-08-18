إخلاء سبيل مالك القرود بحدائق الأهرام بكفالة مالية

قررت نيابة الهرم، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل «مالك القرود» بمنطقة حدائق الأهرام، المتهم بإثارة الذعر بين سكان المنطقة نتيجة هروب بعض القرود، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، على ذمة القضية.

مقطع فيديو لعدد من القرود

وانتشر مقطع فيديو مدته نحو دقيقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدد من القرود المنتشرة في منطقة حدائق الأهرام، تهاجم سكان المنطقة، واتخذت الأجهزة المختصة ومحافظة الجيزة كافة الإجراءات اللازمة لبيان سبب تواجد القرود ومحاسبة المسؤول.

أفخاخ بداخلها أطعمة محقونة

وأثار مشهد وجود قرود في المنطقة السكنية بحدائق الأهرام ذعر المواطنين؛ لذا استعانت إدارة منطقة حدائق الأهرام بالأطباء البيطريين بحديقة الحيوان؛ من أجل السيطرة عليها، عن طريق وضع أفخاخ لها بها أطعمة محقونة بمادة مخدرة لتسهيل ضبطها.

وتم القبض عليها وإيداعها في حديقة الحيوان بالجيزة.

بلاغ للإدارة المركزية لحدائق الحيوان

وتعود الواقعة عندما تلقت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بلاغًا من رئاسة حي حدائق الأهرام يفيد بوجود قرود يقتحمون الشقق والفيلات؛ ما أصاب المواطنين قاطني المنطقة بالذعر والهلع.

من جانبه، قال بكري جابر، حارس عقار بمنطقة حدائق الأهرام، إنه شاهد أكثر من قرد في المنطقة، وهي القردة التي تظهر بين الحين والآخر في ذات المنطقة، ولكنها لا تؤذي أي شخص مثلما حدث قبل نحو شهر، تحديدًا قبل عيد الأضحى.