قائمة كليات الشعبة الأدبية 2021 في جميع المحافظات

أسدل الستار عن مارثون الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة أمس الثلاثاء وبداية المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 السبت المقبل، وأصبح أهم ما يشغل بال كل من الطلاب وأولياء الأمور حاليًا هو البحث عن الكليات التي تناسب المجموع الذي حصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2021، ومن ضمن هؤلاء طلاب الشعبة الأدبية، لذا تستعرض «الوطن» قائمة كليات الشعبة الادبية 2021 المتاحة أمام جميع الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد كشفت عن موعد فتح باب التسجيل أمام الطلاب لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021، والذي يبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس، ويستمر فتح الباب حتى يوم الأربعاء الموافق 25 من الشهر ذاته.

قائمة كليات الشعبة الأدبية 2021 في جميع الجامعات

وتنشر «الوطن» جميع كليات الشعبة الأدبية في مختلف الجامعات بمحافظات مصر المختلفة، التي يستطيع الطالب الالتحاق بها، وهي جامعات: «القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، ومطروح، طنطا، وأسيوط، والوادي الجديد، والمنصورة، والزقازيق، والمنيا، والمنوفية، والعريش، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبنها، والأقصر، وأسوان، والفيوم، وسوهاج، وبني سويف، وكفر الشيخ، بورسعيد، ودمياط، والسادات، والسويس، ودمنهور».

التعليم العالي: التنسيق إلكتروني بشكل مجاني

وفي السياق ذاته، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكّدت أنَّ القبول في الجامعات والمعاهد من خلال شبكة الإنترنت أي «تنسيق إلكتروني»، وهي خدمة بشكل مجاني من خلال الدخول عبر رابط التنسيق الذي خصصته «التعليم العالي».

وأوضحت «التعليم العالي» أنَّه سوف يتمّ تشغيل هذه الخدمة داخل معامل الحاسبات في الجامعات المصرية في إطار المدة المحددة لأي مرحلة من مراحل التنسيق المتعددة، إضافة إلى اتخاذ جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة المصرية، وأيضًا تحقيق التباعد الاجتماعي بأقصى الدرجات.