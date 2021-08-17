بعد ظهور النتيجة.. مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب 93% والهندسة 80%

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك عدد من المتغيرات أثرت وحولت مسار المجموع التكراري لمجموع نتيجة الثانوية العامة 2021، لافتا إلى أن نسب النجاح لشعبة العلمي أكبر من الأدبي، لافتا إلى أنه وفقا للإحصاء التكراري، نجد أن 275 أعلى درجات بمختلف الشعب من المجموع الكلي البالغ 410 درجات.

مؤشرات تنسيق 2021 للهندسة والطب البيطري: مرحلة ثانية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقارنات مجاميع الثانوية العامة عن العام الماضي، لافتا إلى أن من حصلوا على مجاميع أكثر من 85% بلغ حوالي 70 ألف طالب وطالبة بمختلف الشعب، بخلاف السنوات الماضية.

وبالنظر إلى الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات 2021، نجد أن الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية هو 362.5 درجة، بنسبة 88.41%، بإجمالي عدد طلاب 22954 طالبا وطالبة، وهو العدد المقارب للعدد المخصص لكليات القطاع الطبي العام الماضي، وكذلك الشعبة الهندسية 328 درجة بنسبة 80.00%، بإجمالي عدد طلاب 16293 طالبا وطالبة، وشعبة الأدبي 269.5 درجة بنسبة 65.73% فأكثر، بإجمالي عدد طلاب 79033، وبالمقارنة مع الأعداد المخصصة للقبول بالكليات، خاصة كليات الطب البشري، التي تستوعب حوالي 10000 طالب، وبالمقارنة بالأعداد المقررة وتصريحات وزير التعليم العالي بتوقعات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات بصفة عامة من 7% إلى 10% عن العام الماضي، ومع الارتباط بأعداد ورغبات الطلاب في التسيق المتوقعة، نجد انه من المتوقع أن تقف كلية الطب البشري مابين الـ93% إلى 92.5%.

وبالنسبة لكليات طب الأسنان، فمن المتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان إلى 92%، خاصة وأن كليات طب الأسنان تستوعب 2000 طالب، والعلاج الطبيعي 2000 طالب، و8000 بكليات الصيدلة، و4000 بكليات الطب البيطري، وتشير النتائج إلى جود عدد من الفرص للطلاب الحاصلين على أقل من 90% في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي، مع توقعات بنزول عدد من كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية.

وبالنسبة للشعبة الرياضية، نجد أن عدد من يحق لهم التسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق 16293، وهو مقارب للعدد المخصص لكليات الهندسة التي تقبل نفس العدد، لتشير التوقعات إلى أنه من الوارد أن نجد عددا من كليات الهندسة في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021، وتقف في المرحلة الأولى عند 80%.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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