ضبط 11 طن مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 11 طن مخللات

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق «ههيا - التل اﻷحمر»، عن ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص ، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و 50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا ، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

رفع إشغالات وضبط مقاهي مخالفة

وعلي جانب آخر، تمكنت رئاسة رئيس مركز ومدينة بلبيس من رفع 78 حالة إشغال مخالفة خلال حملة إشغالات شنتها مدينة بلبيس لإعادة الإنضباط بالشوارع كما تمكنت الحملة من تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفه ومصادرة 8 شيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة تعديات بمساحه قيراط ونصف تقريبا بناحيه المنحر وهي عباره عن سور بالطوب الدبش، كما تم إزالة تعديات بناحيه قريه بني أيوب وهى عبارة عن مبنى بالطوب الدبش، بمساحه 100 متر و بقريه الحصافه عباره عن مبني بالطوب الأحمر بمساحه 150 متر.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة مباني وأسوار بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 100 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بمرافقة مركز الشرطة وقسم شرطة المرافق و أسفرت الحملة عن ضبط كراسي اشغال طريق و طرابيزات بمحيط مسجد النصر كما تم تحديد أماكن للباعه الجائلين بشارع 23 يوليو بالأماكن المخصصة لهم و رفع الإشغالات بإمتداد الطريق حتى ميدان الحصان و شارع المحكمة وشارع الشونة.

ونظمت رئاسة حى أول الزقازيق وبالإشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات من شارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وميدان عرابى وميدان التحرير وميدان المنتزه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد٣٢ حالة إشغال متنوعه تتمثل في كراسي وطربيزات وحواجز حديدية وخشبية وتطبيق القانون على المخالفين.

ونظمت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لـ «العزيزية – الجُديدة – القراقرة»، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 52 حالة متمثلة في كراسي وطرابيزات موازيين وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية كما تم ضبط عدد من المقاهي تقدم الشيشة لروادها تم مصادرة 43 شيشة من أماكن مختلفة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .