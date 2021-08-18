خدمات طبية وعلاجية لـ 1862مواطنا بقرية الكمال في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية بقرية الكمال

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح صحفي اليوم، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الكمال (قريه7) بمركز المنيا، خلال يومي 16 و 17 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1862 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا

وأعلن محافظ المنيا، عن زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا الخاص بالمسافرين، الي 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، لتسهيل عملية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورنا للمسافرين، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك، على ان يتم التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، قبل تلقي جرعة التطعيم.

تطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية ومديريات الخدمات

واضاف المحافظ، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية، ومديريات الخدمات، بالإضافة لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس، مطالبا مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ في تنظيم عملية تلقي اللقاح لكافة الفئات المستهدفة.

وأكد المحافظ علي الجاهزية التامة لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، حيث يوجد 21 مستشفى مخصصه لاستقبال الحالات المصابة، منها 3 مستشفيات رئيسية، مؤكدا على توافر كميات الأكسجين وان هناك 130 الف لتر اكسجين كطاقة انتاجيه يومية لتنكات الاكسجين الإضافية التي تم اضافتها بالمستشفيات، و هناك 1000 اسطوانة اكسجين على جاهزية تامة، بالإضافة لتوافر اسرة الرعاية والاطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات الطبية والوقائية، مناشداً المواطنين بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.