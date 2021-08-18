خدمات طبية وعلاجية لـ 1862مواطنا بقرية الكمال في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
01:30 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
خدمات طبية
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
قافلة طبية بقرية الكمال
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح صحفي اليوم، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الكمال (قريه7) بمركز المنيا، خلال يومي 16 و 17 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1862 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا
وأعلن محافظ المنيا، عن زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا الخاص بالمسافرين، الي 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، لتسهيل عملية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورنا للمسافرين، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك، على ان يتم التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، قبل تلقي جرعة التطعيم.
تطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية ومديريات الخدمات
واضاف المحافظ، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية، ومديريات الخدمات، بالإضافة لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس، مطالبا مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ في تنظيم عملية تلقي اللقاح لكافة الفئات المستهدفة.
وأكد المحافظ علي الجاهزية التامة لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، حيث يوجد 21 مستشفى مخصصه لاستقبال الحالات المصابة، منها 3 مستشفيات رئيسية، مؤكدا على توافر كميات الأكسجين وان هناك 130 الف لتر اكسجين كطاقة انتاجيه يومية لتنكات الاكسجين الإضافية التي تم اضافتها بالمستشفيات، و هناك 1000 اسطوانة اكسجين على جاهزية تامة، بالإضافة لتوافر اسرة الرعاية والاطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات الطبية والوقائية، مناشداً المواطنين بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.