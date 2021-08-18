منها الثلاجة والتكييف.. كيف ترشد استهلاك الكهرباء بالأجهزة المنزلية؟

تستهلك الأجهزة المنزلية التيار الكهربائي وتتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، لذا يسعى العديد من الأشخاص إلى البحث عن طرق لتقليل استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الكثير من النصائح التي يمكن اتباعها من أجل تقليل استهلاك الأجهزة المنزلية للتيار الكهربائي.

نصائح لتقليل استهلاك مبرد المياه للكهرباء

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، مع عدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

3- اشتري مبرد مياه يحتوي على ميزة الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة

1- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة على الثلاجة).

2- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط، مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

3- اغلق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة.

5- تجنب وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، وتركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة.

6- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر، حيث يقلل ذذلك من استهلاك الطاقة.

7- تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين في السنة على الأقل.

8- الحرص على إزالة الثلج باستمرار.

خطوات بسيطة لاستخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء

احرص على شراء غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة أطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف التي تستهلك الكثير من الكهرباء.

نصائح هامة لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف

1- تشغيل التكييف على درجة 25

2- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

3- اغلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بحوالي 15 دقيقة.

4- عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأقل استهلاكا للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

5- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.