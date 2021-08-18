بعد نتيجة الثانوية العامة.. اعرف مصير مشروع قانون التعليم الجديد

تدرس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، عقد اجتماع طارئ لمناقشة نتائج الثانوية العامة، ودراسة موقف السنوات القادمة للثانوية العامة للطلاب الذين لم يطبق عليهم النظام التعليمي الجديد، ورؤية الحكومة في إرسال مشروع قانون متكامل جديد، لا سيما بعد سحب مشروع القانون السابق والمعروف بقانون بـ«قانون الثانوية العامة الجديد».

وأكدت النائبة يسرا أباظة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي تلقوا عددا من المشكلات من أولياء الأمور بمختلف المحافظات، وذلك بسبب انخفاض نسب النجاح والمجاميع لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

نتيجة الثانوية العامة

وأشارت النائبة يسرا أباظة في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن وصف وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة «بالتاريخية» أمر غير دقيق.

وقالت إن هذه السنة كارثية على كثير من الطلاب وأولياء الأمور الذين تكبدوا مشقة نظام تعليمي غير مرن؛ ولم يحقق لطلاب الثانوية العامة أي تطور تعليمي، فضلا عن ظروف استمرار فيروس كورونا، واضطرار كثير من الطلاب إلى البقاء في المنزل تجنبا للعدوى.

وأوضحت أباظة أن ملف الثانوية العامة سيكون من أبرز الملفات على أجندة دور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ، مبينة أن مجلس الشيوخ هو أول من انتفض ضد مشروع «قانون الثانوية العامة الجديد»، والذي ترتب عليه سحب الحكومة لمشروع القانون.

مأزق الثانوية العامة

وقالت النائبة يسرا أباظة إن الثانوية العامة ما زالت مأزق لكثير من الطلاب، وتغيير أنماط الدراسة ووضع رؤية جديدة لإدارة ملف الثانوية العامة لم تحقق المطلوب، بالعكس هناك طلاب من البنين والبنات معروف عنهم التفوق في جميع المراحل الدراسية، وفشلوا في تحقيق النتائج المرجوة في نظام الثانوية العامة هذا العام.

وحول الحاجة إلى ضرورة العودة لنظام التحسين بالثانوية العامة، أكدت النائبة يسرا أباظة أن هذا النظام يساعد على غياب العدالة بين الطلاب، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.

وقالت إن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ستطالب الحكومة بإرسال مشروع قانون بـ«قانون الثانوية العامة الجديد».

ويشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كان قد أعلن في دور الانعقاد المنقضي، إخطار رئيس مجلس الوزراء للمجلس بسحب 8 مشروعات قوانين، بينها مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف بـ«قانون الثانوية العامة الجديد».