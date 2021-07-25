حقيقة وفاة طالبة الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحان في المنوفية

توفيت صباح أمس، الطالبة منار محمد عبدالباقي سعدة، طالبة الثانوية العامة، أثناء دخولها امتحان الفيزياء في لجنة مدرسة نصر عبدالغفور بمنوف، وأثيرت شائعات حول حقيقة وفاة طالبة الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحان، ولكن مصادر طبية بالمنوفية أكدت وفاة الطالبة قبل دخولها الامتحان من الأساس ما ينفي هذه الشائعة .

التعليم تعلق على وفاة طالبة الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحان

وكشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة وفاة طالبة الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحان، حيث نفت الوزارة في بيان لها ما نشرته بعض المواقع الإخبارية والصفحات، بوفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث جرى نقلها إلى مستشفى منوف قبل بدء الامتحان، ونعت وزارة التربية والتعليم والتعليم وفاة الطالبة.

حقيقة وفاة طالبة الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحان

من جانبه، أوضح محمد عبدالباقي والد الطالبة منار، حقيقة وفاة طالبة الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحان، مؤكدا أن ابنته لم تدخل الامتحان من الأساس، ولم تكن متخوفة من الامتحانات مثلما ردد البعض، مؤكدا أن ابنته كانت من المتفوقين في دراستها، وكانت تحصل على المراكز الأولى، موضحا أن جنازة ابنته كانت كبيرة جدا حتى الأطفال قاموا بتوديعها.

حقيقة وفاة طالبة الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحان

وقدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، العزاء في وفاة الطالبة منار محمد عبدالباقي، والتي توفيت قبل دخولها امتحان الفيزياء في مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بإدارة منوف التعليمية، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الطالبة توفيت دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت للمستشفى، ولكنها توفيت.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة المنوفية، بعد وفاة الطالبة، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء كبير، لتقديم واجب العزاء في الطالبة، وقالت صفحة منوف «نتقدم بواجب العزاء لجميع أهالي منوف وقرية كفر بلمشط، في وفاة الطالبة منار عروس الجنة، راجين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان على فراقها».