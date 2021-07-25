تفاصيل وفاة طالبة ثانوي بالمنوفية.. سقطت فجأة لإصابتها بهبوط حاد

شهدت لجنة مدرسة «نصر عبدالغفور» الثانوية بمدينة منوف، في محافظة المنوفية، وفاة طالبة تُدعى «منار محمد عبد الباقي»، طالبة بالثانوية العامة، قبل دقائق من دخولها امتحان الفيزياء اليوم السبت، وأعلنت مديرية الصحة بالمنوفية تفاصيل وفاة الطالبة التي سقطت على الأرض فجأة، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتبين أن سبب وفاة طالبة منوف هو هبوط حاد بالدورة الدموية.

تفاصيل وفاة طالبة المنوفية.. والدها يكشف الكواليس

وكشف «محمد عبد الباقي سعدة»، والد الطالبة «منار»، تفاصيل وفاة ابنته، موضحاً أن المدرسة أخطرته بسقوط ابنته وإصابتها بحالة إغماء، وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام، موضحاً أنه انتقل إلي المستشفى للاطمئنان على ابنته، ولكن شقيقه أبلغه بوفاة ابنته، مؤكداً أن الخبر نزل عليه كالصاعقة، لأن ابنته كانت محبوبة من الجميع، وكانت طيبة القلب.

وأضاف والد الطالبة «منار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ابنته كانت من المتفوقين دراسياً، وكانت تحصل على أحد المراكز الأولى على مستوى المدرسة، موضحاً أن زوجته توفيت قبل عام واحد، وكان ابنته تساعده في تربية ابنه الصغير، البالغ من العمر 5 سنوات، مضيفاً أن ابنته كانت تتمنى دخول كلية الهندسة، لتكون مهندسة معمارية.

صحة المنوفية تكشف تفاصيل وفاة طالبة منوف

ومن جانبه، كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تفاصيل وفاة طالبة منوف، موضحاً أن الطالبة سقطت في حالة إغماء قبل دخولها لجنة الامتحان، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وتبين وفاة الطالبة بهبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكداً أن المستشفى لم يتأخر في تقديم كل الدعم الطبي لمحاولة إنقاذها، ولكنها توفيت.

ونعى مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بمحافظة المنوفية الطالبة «منار محمد عبد الباقي»، طالبة بالصف الثالث الثانوي في مدرسة «نصر عبد الغفور» الثانوية بمنوف، عقب الإعلان عن تفاصيل وفاة الطالبة، قبيل دخولها امتحان الفيزياء اليوم السبت، متقدمين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة الراحلة.