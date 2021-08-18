حظك اليوم برج الحمل الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم صفات رجل الحمل، الإخلاص على المستوى العاطفي، وكذلك في العمل، حيث لا يستطع أن ينجز أعماله دون دقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع، وأن تهتم بصحتك وتتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالعصبية، وعليك أن تسيطر على مشاعرك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.