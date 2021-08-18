حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بحبه الشديد للاستقرار، ومحاولة البحث عنه بشكل دائم، كما أنه يميل إلى تكوين أسرة وعائلة له، وبالرغم من ذلك، فهو يتميز بكونه شخصية عنيدة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم برج الثور 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يساعدك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.