حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:11 ص | الأربعاء 18 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الجوزاء
مولود برج الجوزاء يتميز بكونه لديه شخصية مزاجية بشكل كبير، تنقلب حالته من فرح إلى حزن والعكس صحيح في وقت قصير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الجوزاء 18-8-2021 على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بإدارة أعمالك وما تملك من مال وتستطيع أن تخطط بدقة.
حظك اليوم برج الجوزاء 18-8-2021 على الصعيد العاطفي
فينوس في منزل الحب تمنحك روح تفاؤل وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.