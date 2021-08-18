هشام تحسين: عادل إمام بصحة جيدة ويتواجد مع عائلته في الساحل

تصدر اسم الفنان عادل إمام، محركات البحث على «جوجل»، بعدما انتشرت عدة أخبار تفيد بخوف الفنان عادل إمام من فيروس كورونا، وجلوسه في المنزل، وتشديد الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الرابعة من الفيروس.

هشام تحسين: عادل إمام في الساحل برفقة أسرته وأحفاده وهو بصحة جيدة

وقال المنتج هشام تحسين لـ«الوطن»، «إنه يتواجد مع الفنان عادل إمام في الساحل برفقة أسرته وأحفاده، وهو بصحة جيدة، وبالطبع الجميع يخشى من فيروس كورونا، ولكن نأخذ جميع الإجراءات الاحترازية».

شائعات حاصرت عادل إمام خلال الفترة الأخيرة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر بها أخبار تفيد بإصابة عادل إمام بفيروس كورونا، وهناك شائعات أخرى تفيد بوفاته، وقال نجله المخرج رامي إمام لـ «الوطن»: «الحقيقة دائمًا يسألوني أخبار صحة والدي إيه؟، وكأن الناس طول الوقت فاهمة إن عادل إمام تعبان، وأطمئن جمهوره ومحبيه بأن الزعيم الحمدلله تمام وكويس وصحته جيدة، وإن شاء الله السنة الجاية هيكون هناك أعمال فنية جديدة».

آخر أعمال الفنان عادل إمام

وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام على شاشة الدراما من خلال مسلسل «فلانتينو» عام 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

عادل إمام يرثي دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة، نعى الفنان عادل إمام، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية منذ أيام، متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وكتب عادل إمام: «البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها».