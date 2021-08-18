حقن طفلين جديدين بالعلاج الجيني لضمور العضلات بجامعة عين شمس

أجريت بجامعة عين شمس، اليوم، من خلال مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة، عمليتين حقن لطفلين مرضى بضمور العضلات الشوكي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، حيث تم اليوم حقن الطفلين مريم محمد سعيد خطاب من محافظة القاهرة، وعمرها عام و9 شهور، والطفل مصطفى درويش مصطفى من محافظة القاهرة وعمره عام و4 أشهر.

جامعة عين شمس: حقن 6 حالات ضمن مبادرة الرئاسة حتى الآن

وأوضحت الدكتورة ناجية علي فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب والمشرف على عملية الحقن، أنَّ الطفلين كانا من الحالات التي تتابع علاجها بمركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس، وتمّ عرض حالتهما على اللجنة العليا وتقديم التحاليل الجينية والفيروسية الخاصة بهما، وجرى الموافقة على حقنهما على نفقة الدولة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي. حيث تم حقن الطفلين بالعلاج الجيني الأعلى سعراً في العالم ولمرة واحدة فقط.

وأضافت أنَّ مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب تمّ تدشينه خصيصاً ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن 3 مراكز جاءت تنفيذاً للمبادرة الرئاسية والتي تعد الأولى من نوعها وتنفرد بها مصر على مستوى العالم، وذلك نظراً لارتفاع سعر العلاج، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الدولة تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية.

يذكر أنَّ وحدة أمراض العضلات والأعصاب التي أنشئت منذ 25 عامًا في طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة في التشخيص والعلاج لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية، وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركزاً للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية، لتدخل ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة و تنفيذاً لرؤية مصر 2030.