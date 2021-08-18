تعرف على موعد فتح باب التظلمات للثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا، وحصل جميع الطلاب على نتائجهم، ومع كل عام دراسي وإعلان النتائج يلجأ بعض الطلاب إلى تقديم بعض التظلمات في مواد مُحددة أملا في تحسين نتائجهم، لذا تستعرض «الوطن» موعد فتح باب التظلمات للثانوية العامة 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا ظهر أمس الثلاثاء وأعتمدت خلال المؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021، وتمّ إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، إضافة إلى عرض المؤشرات الأولية للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021، وحضر المؤتمر الصحفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم تُحدد موعد فتح باب التظلمات للثانوية العامة 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021، وهو بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري، ووفقا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فإن التظلمات في هذا العام سوف تكون إلكترونية.

«شوقي»: سيتمّ الإعلان عن طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 خلال ساعات

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّه سوف يتمّ الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بطريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 مع الاستعلام عن نتيجتها في الساعات القادمة.

«شوقي»: تصحيح الثانوية العامة لم يتدخل فيه أي عنصر بشري

وفي السياق ذاته، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكّد في تصريحات سابقة، أنَّه كان هناك تحكم في الأخطاء المعتادة في أثناء تصحيح أوراق إجابات الطلاب ولم تعد موجودة، حيث إنه تصحيح إلكتروني عن طريق الماسح الضوئي، وأضاف «شوقي» أنَّ تصحيح الثانوية العامة لم يتدخل فيه أي عنصر بشري لأول مرة، مبينًا أنَّ النتائج عبّرت عن مستوى كل طالب الحقيقي.

وأشار «شوقي» إلى أنَّ التظلمات سوف تتمّ عن طريق رابط إلكتروني سوف يتمّ الإعلان عنه من أجل توجيه الطالب الذي يريد إعادة فحص ورقة الإجابة والمشتكك فيها وليس تصحيح الورقة مرة أخرى.