طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 أون لاين: تصحيح بماسح ضوئي

بعد ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب المتضررين من نتائجهم عن طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021، خاصة أنَّه لأول مرة تكون التظلمات الكترونية (أون لاين)، طبقاً لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكّد أنَّه تمّ التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، في ظل التصحيح الالكتروني من خلال الماسح الضوئي، مؤكّداً أنَّ تصحيح الثانوية العامة لا تشوبه شائبه، لعدم التدخل أي عنصر بشري في التصحيح لأول مرة، وأن نتيجة الثانوية العامة عبّرت عن مستوى الطلاب الحقيقي.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 بداية من الأحد

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنَّ التقديم لتظلمات الثانوية العامة سيبدأ يوم الأحد، من خلال رابط إلكتروني سيتم الإعلان عنه، لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته وليس تصحيح ورقة الامتحان مرة أخرى، والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن.

الدكتور طارق شوقي، أكّد، أنَّه سيتمّ إعلان كل التفاصيل الخاصة بطريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021، وفحصها، والاستعلام عن النتيجة، خلال الساعات القادمة.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021.. 100 جنية للمادة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021، لطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان كالتالي:

- سداد 100 جنيه عن كل مادة يريد الطالب التظلم عليها في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

- الدخول على الرابط الذي تعلنه الوزارة خلال ساعات لتسجيل البيانات.

- تحديد المواد التي يتظلم عليهم.

- لن يتمكّن الطالب من الإطلاع على ورقة الإجابة (البابل شيت) كما كان يحدث ذلك في ظل تطبيق التصحيح الإلكتروني.

- يتمّ فحص ورقة الإجابة والتأكّد من ورقته فقط ولن يتمّ تصحيحها مرة أخرى.

- الإعلان عن نتيجة التظلم خلال أسبوع من تقديمه.

- في حالة حصول الطالب على درجات يتمّ إبلاغ الطالب هاتفياً أو من خلال الرابط.

- إخطار مكتب التنسيق بالجامعات بنتيجة الطالب أو الطالبة بعد تعديل درجاته سواء في مادة واحدة أو أكثر.