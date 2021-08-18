إحلال وتجديد مسجد الفتح بالمثاني في النجيلة على مساحة 1200م

عقد فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اجتماعا، اليوم، بإدارة أوقاف النجيلة حضره الشيخ محمود الفاروق مدير الدعوة والشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة ومدير إدارات أوقاف النجيلة وسيدي براني والسلوم، بحضور أئمة إدارة النجيلة وجرى التشديد فيه على الالتزام بضوابط ولوائح وزارة الأوقاف والتنبيه على مديري الإدارات بالمرور المكثف لضبط العمل.

افتتاح مسجد الفح بالمثاني في النجيلة الشهر المقبل

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف بمطروح عن إحلال وتجديد مسجد الفتح بالمثاني بمركز النجيلة بالجهود الذاتية للوقوف على التشطيبات النهائية، وأوضح أن المسجد يقام على ما يزيد عن 1200 مترا وينتظر افتتاحه خلال شهر من الآن، ولفت إلى أن محافظة مطروح تشهد بناء وإحلال وتجديد عشرات المساجد في مراكز مطروح الثمانية، وجرى الإنتهاء من بعضها وإفتتاحها من خلال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وسيتم الإفتتاح عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

إعداد تقرير إنضباط مساجد إدارات أوقاف غرب مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح فى تصريحات صحفية إنه جرى تكليف لجنة المتابعة بمديرية أوقاف مطروح بالمرور وإعداد تقرير مفصل أسبوعيا عن الإدارات الغربية وناقش فضيلته مع الأئمة جثامة الدور الذي يقع عليهم والأمانة الملقاة على أكتافهم ودورهم في تصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار البعيدة عن سماحة الدين والتأكيد على العمل بروح الفريق لنشر صحيح الدين والأخلاق السمحة والآداب الراقية والمحافظة على قيم المجتمع وبث روح الانتماء والتأكيد على الدور المجتمعي للعلماء، كما قامت لجان المتابعة بالمرور على المساجد وتم إحالة المقصرين للتحقيق فورا.