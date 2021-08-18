الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى للمواطنين بخصوص انخفاض درجات الحرارة حيث أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الانحاء، ما يؤدي إلى شعور أفضل بدرجة الحرارة، وذلك بعدما مرت البلاد بموجة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الأيام الماضية.

ويرى خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة، كما توقع الخبراء أن تنكسر الحرارة على جنوب الصعيد بسبب نشاط الرياح، والأجواء لطيفة ليلا على جميع الانحاء.

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 الموافق 10 محرم 1443 هجرية طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 22

نويبع 36 29

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 40 26

قنا 38 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.