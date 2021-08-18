الأرصاد: درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على الأنحاء كافة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على الأنحاء كافة، ما يتسبب في شعور أفضل بدرجة الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35، وتنكسر على جنوب الصعيد بسبب نشاط الرياح، وتكون الأجواء لطيفة ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة: العظمى 35 الصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 32 الصغرى 25

وادي النطرون: العظمى 34 الصغرى 25

طنطا: العظمى 34 الصغرى 25

شبين الكوم: العظمى 35 الصغرى 26

دمنهور: العظمى 33 الصغرى 26

بلطيم: العظمى 32 الصغرى 25

مطروح: العظمى30 الصغرى 23

السلوم: العظمى 31 الصغرى 23

سيوة: العظمى 37 الصغرى 22

بورسعيد: العظمى 32 الصغرى 26

دمياط: العظمى 32 الصغرى 26

الزقازيق: العظمى 35 الصغرى 26

المنصورة: العظمى 34 الصغرى 26

الإسماعيلية: العظمى 36 الصغرى 25

السويس: العظمى 36 الصغرى 25

العريش: العظمى 32 الصغرى 25

رفح: العظمى 31 الصغرى 24

رأس سدر: العظمى 36 الصغرى 25

نخل: العظمى 34 الصغرى 22

نويبع: العظمى 36 الصغرى 29

طابا: العظمى 35 الصغرى 25

كاترين: العظمى 32 الصغرى 18

الطور: العظمى 34 الصغرى 28

شرم الشيخ: العظمى 39 الصغرى 29

الغردقة: العظمى 39 الصغرى 28

مرسى علم: العظمى 36 الصغرى 29

الفيوم: العظمى 35 الصغرى 26

بني سويف: العظمى 36 الصغرى 26

المنيا: العظمى 36 الصغرى 25

أسيوط: العظمى 37 الصغرى 26

سوهاج: العظمى 40 الصغرى 26

قنا: العظمى 38 الصغرى 27

الأقصر: العظمى 40 الصغرى 27

أسوان: العظمى 42 الصغرى 28

إدفو: العظمى 40 الصغرى 28

أبوسمبل: العظمى 40 الصغرى 28

الوادي الجديد: العظمى 40 الصغرى 26

شلاتين: العظمى 38 الصغرى 27

حلايب: العظمى 35 الصغرى 28