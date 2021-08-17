الأرصاد: درجات الحرارة المحسوسة تصل لـ39 اليوم.. والرطوبة 90%

قالت منار غانم، متنبئ جوي في هيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تشهد بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبل، انخفاضا طفيفا بنحو درجتين، حيث يتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية للبلاد 31 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد 36 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين باسم طبانة وإيمان الحويزي، اليوم، أنّ درجات الحرارة خلال ساعات الليل تتراوح بين 25 لـ28 درجة مئوية، لذلك يكون الطقس اليوم حار رطب على محافظات القاهرة والوجه البحري، بعدما كان شديد الحرارة رطب.

نسب الرطوبة أعلى من الأيام الماضية

وأشارت غانم إلى أنّ نسب الرطوبة ستكون أعلى من الأيام الماضية، إذ تتجاوز 90% على القاهرة، و95% على السواحل الشمالية، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، وتكون أعلى من المُعلنة بنحو 3 لـ5 درجات، فالعظمى المعلنة على القاهرة 35 درجة، لكن مع نسب الرطوبة يصل الإحساس بها إلى 39 درجة.

انعدام فرص سقوط الأمطار خلال الـ6 أيام المقبلة

وأكدت المتنبئ الجوي، أنّه وفقا للمتنبئات الجوية ومدتها 6 أيام مقبلة، تنعدم فرص سقوط الأمطار على أي منطقة في البلاد، فالأجواء مستقرة تماما، كما يشهد جنوب البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حركة الملاحة على البحرية معتدلة

وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة على السواحل الشمالية تشهد انخفاضا، كما أنّ حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة تماما، ومؤهلة للأنشطة البحرية، والاستمتاع بالأجواء الصيفية، محذّرة من ارتفاع الحرارة خلال فترة الظهيرة خاصة من 12 ظهرا لـ4 عصرا.