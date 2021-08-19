درجات الحرارة اليوم الخميس 19-8-2021 في مصر.. رطوبة وشبورة

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن درجات الحرارة، اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 31 24

سيوة 35 22

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

نويبع 36 28

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 43 28

المدينة 45 29

الرياض 42 27

المنامة 39 32

أبو ظبي 41 33

الدوحة 38 32

الكويت 42 29

دمشق 36 19

بيروت 30 26

عمان 32 19

القدس 31 17

غزة 31 23

بغداد 44 26

مسقط 32 28

صنعاء 31 18

الخرطوم 39 28

طرابلس 33 24

تونس 34 23

الجزائر 28 20

الرباط 28 20

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات، كما تتكون كثافة في الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى حالة نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.