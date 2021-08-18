نجل مدير فرقة حلمي عبدالباقي: أحمد العوضي أسهم في علاج والدي قبل وفاته

كشف الفنان محمد العربي، تفاصيل مساعدة الفنان أحمد العوضي، لوالده الراحل أيمن العربي مدير الفرقة الموسيقية للفنان حلمي عبدالباقي، أثناء فترة علاجه من مرض السرطان الذي أودي بحياته قبل أشهر عدة، حيث أسهم في دخوله المستشفى ومصاريف علاجه.

وقال «العربي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تعاون مع «العوضي» في مسلسل «شديد الخطورة» الذي عرض العام الماضي، مضيفا: «خرجت بصديق جدع بعد انتهاء تصوير هذه التجربة التليفزيونية»، وأوضح أن والده كان بحاجة لدخول المستشفى للحصول على 6 جرعات من العلاج الكيماوي لإصابته بمرض السرطان، وقيمة الجرعة الواحدة بلغت 100 ألف جنيه، أي أن قيمة الجرعات الست 600 ألف جنيه.

تدخل أحمد العوضي لعلاج أيمن العربي

وأوضح أنه تواصل مع أحمد العوضي، حينها، وسأله عن إمكانية مساعدة والده في دخول المستشفى، وفوجئ بإجراء بطل مسلسل «شديد الخطورة» لاتصالات هاتفية دخل والده على إثرها المستشفى وحصل على الجرعة الأولى من «الكيماوي» في اليوم نفسه، ثم حصل على باقي الجرعات في المواعيد المحددة لها، وتابع: «لن أوفي العوضي حقه مهما حييت، فهو إنسان مخلص وجدع لأبعد الحدود، وموقفه معي أثبت أن الدنيا لسه بخير».

حلمي عبدالباقي يكشف تفاصيل الواقعة

وكان الفنان حلمي عبدالباقي، قد كشف في ندوة «الوطن»، عن مساعدة أحمد العوضي، لأحد أصدقائه المقربين في العلاج من مرض السرطان، ولم يتمالك دموعه عند حديثه في هذه الواقعة، و أكد إنسانية «العوضي» الذي وصفه بـ«الملاك» الذي يتمنى مقابلته لشكره على موقفه النبيل بحق صديقه.

أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير

وكانت آخر أعمال أحمد العوضي، مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة ياسمين عبدالعزيز وكوكبة من النجوم، أبرزهم خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدي الأتربي، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.