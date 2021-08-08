أحمد العوضي: «اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف»

كتب الفنان أحمد العوضي، تغريدة جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعا فيها المولى عز وجل بأن يصرف الوباء عن الجميع، قائلًا: «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير».

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز غادرت المستشفى، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة.

وأكد زوجها، الفنان أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حالتها تحسنت بشكل ملحوظ، ولكنها ستستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف الأطباء، معربا عن تمنيه استردادها كامل عافيتها في الفترة المقبلة.