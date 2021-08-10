أول تعليق من أحمد العوضي بعد سفر ياسمين عبدالعزيز لسويسرا للعلاج: ادعولها

قال الفنان أحمد العوضي، إن سفر زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا، بعد مغادرتها أحد مستشفيات القاهرة، صباح الجمعة الماضي، عقب خضوعها لعملية دقيقة، يأتي في مرحلة استكمال علاجها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أرجو من الناس الدعاء ليها وإنها تكمل علاجها علي خير».

وكان مصدر طبي، على دراية بالحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، كشف سر سفرها لاستكمال علاجها في سويسرا، موضحا أنها سبق لها أن أجرت عملية قيصرية منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أنها كانت عملية دقيقة وصعبة، لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحيا بدلا من المنظار.

وأكد المصدر، أن الفنانة عانت من مضاعفات خلال العملية التي خضعت لها مؤخرا، ما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته، ما أدى إلى التهاب بريتوني.

كما أكد المصدر أن ياسمين عبد العزيز، حالتها كانت مستقرة في المستشفى قبل سفرها للخارج، إلا أنها تستدعي تدخلا جراحيا يسمى «تغيير المسار»، لإعادة الأمعاء لمسارها الطبيعي.

وقبل ساعات قليلة، غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة، متجهة إلى سويسرا، اليوم الثلاثاء، في طائرة مجهزة طبيا، لاستكمال علاجها هناك، بعدما وصلت في سيارة إسعاف مجهزة إلى صالة 4 بمطار القاهرة الدولي.