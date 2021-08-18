«التموين»: ضخ 1000 طن أرز يوميا للمنافذ.. والمخزون يكفي حتى منتصف 2022

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر مخزون كبير في سلعة الأرز ، موضحة أن هذا المخزون يكفي حتى منتصف عام 2022، حيث يتم ضخ 1000 طن يوميا من الأرز إلى منافذ صرف السلع التموينية على مستوى المحافظات، من أجل سد احتياجات المواطنين.

وأشارت مصادر بوزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتم توزيع الـ1000 طن من الأرز من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم التوزيع بين منافذ البدالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

ويبلغ عدد منافذ صرف السلع التموينية على مستوى المحافظات ما يقرب من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، يخدم 64 مليون مواطن هم عدد المستحقين للدعم التمويني على مستوى مصر.

ويصرف المواطن المستحق للدعم ببطاقة التموين 2 كيلو من الأرز شهريا للبطاقة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، فيما يتم صرف كيلو أرز واحد فقط لبطاقة التموين التي يقل أفرادها عن 4 أفراد.

في سياق متصل، تستمر هيئة السلع التموينية في ضخ السلع الغذائية وغير الغذائية والتي يبلغ عددها ما يقرب من 28 سلعة، تتيحها وزارة التموين من خلال الهيئة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، لشراؤها من منافذ صرف السلع التموينية.

أسعار سلع التموين تقل 20% عن الأسواق

وأكدت الوزارة أن جميع السلع التي تباع في منافذ صرف السلع يتم توفيرها للمواطنين على بطاقات الدعم بأسعار تقل 20% عن أسعار مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

فيما تضخ الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، أيضا كميات كبيرة ‏من السلع تصل إلي ما يقارب 4000 طن من السكر و3000 طن ‏زيت يوميا، وحوالي 1000 طن من ‏المكرونة، من أجل صرف الحصص والمقررات التموينية الشهرية.