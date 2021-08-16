محافظ أسيوط يناقش ملاحظات تشغيل مشروع محطة صرف صحي ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ومدينة ديروط المتعطل منذ فترة طويلة مشدداً على الشركة المنفذة سرعة تلافي الملاحظات وتذليل العقبات لتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيله في أسرع وقت ممكن.

الانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط وممثلي الشركة المنفذة للمشروع لبحث تذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز ديروط تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

واستمع المحافظ إلى شرح لمراحل العمل التي تمت بالمشروع والملاحظات التي تم رصدها والمطلوب تلافيها وآخرى تم تلافيها من قبل الشركة المنفذة تمهيدًا لتشغيل المشروع كما استمع إلى شرح عن دورة التشغيل التي ستتم بالمحطة.

التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتذليل العقبات والانتهاء من الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المحددة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق مشدداً على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مشروع محطة معالجة صرف صحي ديروط يتم تنفيذه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم بتكلفه إجمالية حوالي 620 مليون جنيه حيث يضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي.