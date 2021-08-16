محافظ أسيوط يتصل بـ الأولى على الجمهورية في الثانوية الأزهرية: «رفعتي راسنا»

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، بمعهد الفتيات الأزهري بأبو خرص بمركز أبوتيج، لتهنئتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي لعام 2020/2021 بنسبة نجاح 99.05% مقدمًا التهنئة لها ولأسرتها على تفوقها متمنيًا لها دوام التفوق والنجاح.

محافظ أسيوط ينهئ الطالبة

وهنأ محافظ أسيوط الطالبة نجلاء على تفوقها وتميزها وما بذلته من جهد حتى تنال المركز الأول على مستوى الجمهورية ورفع اسم محافظة أسيوط، معربًا عن تمنايته لها ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وحثها على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق في حياتها المستقبلية.

وفى سياق متصل وجه الشكر والتهنئة لأسرة الطالبة على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة ابنتهم على التفوق والنجاح في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا.

اتصالات محافظ أسيوط بأوائل الثانوية الأزهرية 2021

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات من أبناء المحافظة والذين يحققون أعلى الدرجات ويحصدون المراكز الأولى على مستوي الجمهورية مؤكداً أنه يحرص دائما على الاتصال تليفونياً بهم لتهنئتهم وأسرهم وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

ومن جانبها وجهت الطالبة الشكر لمحافظ أسيوط لتهنئته لها اليوم مما يمثل دافعًا قويًا لها لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.