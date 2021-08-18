هل يرتفع الذهب مع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي؟

سجلت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث عززت المخاوف بشأن انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، جاذبية السبائك، وانتظر المستثمرون دقائق من اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1%

ارتفعت أسعار الذهب في العقود الفورية 0.1% إلى 1787.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 6 أغسطس عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن 0.1% إلى 1790 دولارًا.

وقال روس نورمان محلل السلع: «منذ الانهيار المفاجئ الأسبوع الماضي، استفاد الذهب من بعض عمليات البيع على المكشوف الهامة».

وأضاف نورمان، أنه من الواضح الأوضاع البيئية لم تكن جيدة، نظرًا لارتفاع حالات متحور دلتا، والدليل على ذلك بالطبع جاء من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو، وفقاً لـ«CNBC».

محضر اجتماع الفيدرالي

ويترقب المستثمرون، محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم، للحصول على إرشادات بشأن خطط التقليل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يومي الثلاثاء، إنه قد يكون من «المعقول» البدء في التناقص التدريجي في وقت لاحق من هذا العام، لكن هذا سيعتمد على التقدم في سوق العمل.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع في شركة سمسار مقرها مومباي أناند راثي: «لدينا محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، لكن في النهاية ينصب التركيز على ندوة جاكسون هول وأرقام الرواتب غير الزراعية التالية، والتي ستكون بالغة الأهمية للسوق».

وأضاف، وسط كل هذه الأشياء بسبب الهروب إلى بر الأمان بسبب ارتفاع أرقام COVID-19، فإن المعنويات إيجابية ولكن في نفس الوقت هناك مقاومة صارمة حول الذهب عند 1800 دولار.