عاد للارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات

سجلت أسعار الذهب فى نهاية تعاملاتها اليومية بالسوق المحلي، اليوم الثلاثاء 17أغسطس، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات عقب استقرار محلي دام يومين.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات

- سجل عيار 24 نحو 898 مقابل 895 جنيهًا.

- سجل عيار 21 نحو 786 جنيهًا.

- سجل عيار 18 نحو 674 جنيهًا.

- الجنيه الذهب سجل سعر نحو 6 آلاف و288 جنيهًا.

- سجل سعر الأوقية نحو 1.792.19 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعًا في بداية التعاملات في البورصات العالمية اليوم، ثم واصلت الارتفاع ولكن بشكل طفيف حتى نهاية التعلامات فى البورصات العالمية ليوم الثلاثاء 17 أغسطس، إذ بيع عيار 24 بسعر 57.62 دولار بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، وسجل عيار 21 نحو 50.41 دولار، وبيع عيار 18 بـ43.21 دولار.

تحركات الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى نهاية التعاملات اليومية مدعومة بتراجع الدولا ر الأمريكي، وتزايد المخاوف لدى المستثمرين من فيروس كورونا «دلتا» وهو ما عزز صعود المعدن النفيس.

أسعار المعادن

و سجلت أسعار المعادن ارتفاعًا طفيفًا على رأسها معدن الفضة الذى سجل ارتفاعا بنسبة 0.30% بنحو 23.865 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود البلاتين بنسبة 0.59% حوالي 1.0015.65 دولار للأوقية، فيما هبطت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.90% بتسجل 2.580.00 دولار للأوقية.

إقبال كثيف على شراء الذهب بسبب نتيجة الثانوية العامة

قال واصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الارتفاعات طفيفة ولاتتعدى الـ 3جنيهات، موضحًا أنها غير مؤثرة على حركة المبيعات .

وأشار إلى أن محلات الذهب تستعد لنتائج الثانوية العامة بتشكيلات مشغولات ذهبية خفيفة الوزن، من عيار 18 وهو الأكثر إقبالا من عيار21، لافتا إلى أن الإقبال سيكون متزايد مساء اليوم، منوهًا بأن الأسعار الحالية للمعدن الأصفر مناسبة جدًا للشراء بالرغم من الارتفاع.