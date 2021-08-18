تراجع أسعار الذهب اليوم جنيهين.. وتجار: 5% حصيلة مبيعات الأمس

سجلت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية، اليوم الأربعاء 18 أغسطس، تراجعا بقيمة جنيهين للجرام عقب ارتفاع شهدته أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 أغسطس في بداية التعاملات

- سجل عيار 24 نحو 896 مقابل 898 جنيهًا.

- سجل عيار 21 نحو 784 جنيهًا.

- سجل عيار 18 نحو 672 جنيهًا.

- الجنيه الذهب سجل سعر نحو 6 آلاف و272 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم :

- سجل سعر الأوقية نحو 1.792.37 دولار.

أسعار الذهب عالميا:

وسجلت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز الدولار في العيار في بداية التعاملات في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 18 أغسطس، عقب ارتفاع في الأسعار أمس الثلاثاء، إذ بيع عيار 24 بسعر 57.63 مقابل 57.62 دولار بالمقارنة بأمس الثلاثاء بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، وسجل عيار 21 نحو 50.42 دولار، وبيع عيار 18 بـ43.21 دولار.

تحركات الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف، مدعومة بعودة بعض المستمرين لشراء الذهب ولكن بشكل محدود.

قال نادي نجيب، سكرتير رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التراجع طفيف ولا يتعدى الـ 3 جنيهات، موضحًا أنها غير مؤثرة على حركة المبيعات إلا أن التراجع يبعث على التفاؤل ويحفز على الشراء.

وأشار إلى أن محلات الذهب شهدت مساء أمس الثلاثاء زيادة في المبيعات وبنسبة تتجاوز 5%، حيث تستعد محلات الذهب لنتائج الثانوية العامة من كل عام بتشكيلات ومشغولات ذهبية خفيفة الوزن، لافتا إلى أن تشكيلات العيار 18 وهو الأكثر إقبالا من عيار21، منوهًا بأن الأسعار الحالية للمعدن النفيس محفزة على الشراء ومناسبة جدًا للشراء لمن يملكون فوائض مالية.