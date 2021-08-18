«الصحة»: تطعيم طلاب الجامعات والعاملين في «التعليم» بنهاية سبتمبر

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بزيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى 657 مركزًا، وعدد مراكز التطعيم لراغبي السفر إلى 145 مركزًا، مشددًا على إنشاء مركز تطعيم ثابت في كل جامعة أو مركز بحثي، والوزارة سوف توفر أجهزة التسجيل لتلقي اللقاحات فيها.

تطعيم الطلبة الجدد

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أنه بالنسبة للطلبة الجدد فإنهم يخضعون إلى الفحص الطبي قبل الالتحاق بالجامعة، وسيجري تخصيص عيادة في مستشفيات الطلبة في الجامعات لتطعيم كل الطلبة الجدد، إضافة إلى تطعيم كل الطلبة في باقي السنوات بحلول نهاية شهر سبتمبر، والوزارة سوف توفر الطعوم والمستلزمات والكوادر الطبية.

تسهيلات للطلبة الجدد

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، بأنه تسهيلًا على الطلبة الجدد سيجري تطعيمهم في المستشفيات، وسوف يسجلون في مستشفيات الطلبة فقط، والأمر سيكون مثل القوافل الطبية، والتطعيم سيكون في نفس الوقت، وجرى التنسيق في هذا الأمر مع وزارة التعليم العالي.

تطعيم العاملين في وزارة التربية والتعليم

وأشار إلى أنه بالنسبة للعاملين في وزارة التربية والتعليم، فسوف يسجلون على الموقع الإلكتروني، وسيجري تطعيمهم من قبل وزارة الصحة في مراكز التطعيم، قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عرضت في اجتماع مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه جرت زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 657 مركزا بدلاً من 580 مركزاً، وعدد مكاتب التطعيم لدواعي السفر إلى 145 مكتبًا بدلاً من 134 مكتبًا، وجار تجهيز مراكز تلقيح كبرى في محافظتي الشرقية وأسيوط.