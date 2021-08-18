«الصحة»: «التعليم العالي» أرسلت أسماء 3 ملايين شخص لتلقي لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة التعليم العالي أرسلت قائمة كاملة لوزارة الصحة بعدد العاملين بالجامعات، وكذلك الطلاب، وصل إلى أكثر من 3 ملايين شخص مستحقين الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشار مجاهد في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن طلاب وأساتذة الجامعات سيتم تسجيل بياناتهم داخل مستشفيات الجامعة، ومن قام بالتسجيل على موقع الوزارة سيتم التعامل معه من حيث مراكز التلقيح الخارجية أسوة بالمواطنين.

الصحة : تنسيق كامل مع التعليم العالي لتطعيم طلاب الجامعات

وشدد مجاهد أن هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي، لتطعيم طلاب الجامعات، وكذلك الأساتذة والفنيين والإداريين، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتوفير اللقاحات بمساعدة فرق طبية من وزارة التعليم العالي.

وأكد أنه تم البدء في تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بلقاحات كورونا، وسيتم الانتهاء من تطعيمهم قبل يوم 1 أكتوبر المقبل، لافتا إلى الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك المصري، بالإضافة إلى مليون جرعة منتجة مسبقا، ليصبح متاح منه 6 ملايين جرعة.

السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات

مساء الأحد الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا بإعداد خطة لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدارسي الجديد 2021/2022.

يأتى ذلك تزامنا مع تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، والتي أعلن خلالها أن الأقرب في الفترة القادمة العمل على تطعيم العاملين في قطاع التعليم بشقيه سواء التعليم المدرسي أو التعليم العالي، بكل الفئات الموجودة فيه، بشكل إلزامي، وهو ما أكدته وزارة التعليم قبل ساعات، بإعلانها أنه لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.