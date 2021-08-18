حياة كريمة بالمنيا: مستشفي جديد بالعدوة على مساحة 3000 متر

أجري اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، واللواء محمد عزت رئيس مدينة العدوة، جولات تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، بحضور أحمد العمدة منسق عام حياة كريمة بالمحافظة، وأسماء عبدالقادر منسق مساعد، وإيمان علي منسق مركز ملوي.

رئيس المدينة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى العدوة المركزي

شملت الجولة قرى صفانية والبسقلون ومفوز طيبة والشيخ مسعود، بمركز العدوة، حيث تم تفقد أعمال إنشاء مستشفى العدوة المركزي المقامة على مساحة تبلغ نحو 3000 متر، وتضم 152 سريرا، وتجرى الآن عملية شد أعمدة الدور الأول، وبلغت نسبة التنفيذ 10٪، ومن المتوقع نهو المشروع في يونيو 2022.

كما تم تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية صفانية، حيث تم الانتهاء من القواعد وأعمدة الدور الأرضي، وجاري بناء حوائط الردم، كما تم تفقد توسعة مدرسة صفانية الإبتدائية والتي تم استلامها من المقاول أول أغسطس الجاري وجاري تجهيز الموقع للحفر، فضلا عن تفقد توسعة مدرسة صفانية للتعليم الأساسي، وتم إنشاء هيكل الدور الأرضي والأول والثاني العلوي وتجري أعمال نجارة أعمدة الدور الثالث علوي.

وخلال جولته، اطلع رئيس المدينة على مشروع الصرف الصحي بقرية البسقلون حيث تم إنهاء 17٪ من الشبكات التي تبلغ أطوالها 27.5 كم وجاري اعتماد تصميم محطة الرفع، ويبدأ بالتوازي حفر خط الطرد لمحطة المعالجة بطول 6 كم، ومتوقع نهو المشروع يوليو 2022.

كما تم تفقد إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق بالبسقلون بعدد 16 فصلا، وتم إنهاء هيكل المدرسة بالكامل وبناءه وتجري أعمال تشطيب المبنى ومن المتوقع انتهاء المشروع أكتوبر 2021، وتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري قرية مفوز طيبة حيث يجري إزالة الطبقة الخرسانية القديمة المتهالكة وصب طبقة بشبكة حديدية جديدة وطبقة أسفلت بالاضافة لأعمال ترميم الأساسات والعزل المائي.

استمرار الأعمال بمشروعات مدرسة وحدة المعصرة بقرية المعصرة

وفي مركز ملوي، زار رئيس المدينة مشروعات مدرسة وحدة المعصرة بقرية المعصرة، حيث يتم عمل سقف للدور الثاني علوى مع الانتهاء من أعمال تبطين وعزل القواعد وجارى بدء البناء فى الدور الأرضى، كما تجهيز الدور الأرضى لصب السقف الخرسانى بمدرسة الشهيد، ويجري حاليا تسليح مجمع الخدمات، كما تم الانتهاء من أعمال هدم المبنى القديم للمجمع الزراعي، وجارى إزالة المخلفات لتجهيز المساحة للعمل، وتم الانتهاء من توصيل شبكة الغاز بنسبة 95%، وشبكة الاتصالات بنسبة تنفيذ 52%، وفى انتظار انتهاء أعمال خط المياه.

وفي قرية نواى، بلغت نسبة تنفيذ المجمع الخدمى 20%، كما استلم المقاول المبنى القديم للمجمع الزراعي، وجاري إزالته لإعادة إنشائه.