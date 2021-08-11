خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض إلى 265 درجة في أسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خفض درجات القبول بمدارس التمريض إلى 265 درجة بدلاً من 277 درجة للناجحين في الشهادة الإعدادية، واعلن المحافظ في بيان صحفي، اليوم، عن فتح باب التقديم من 21 إلى 31 أغسطس الجاري، على أن يتم عقد الاختبارات خلال الفترة من 4 إلى 19 سبتمبر القادم.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان في تصريح صحفي، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فإن الاختبارات ستتم تحت إشراف لجان من جامعة أسوان لضمان دقة وحيادية اللجنة، وبالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد «حنفي»، أن اختبار القدرات يتضمن الشخصية والمهنية واللغوية للمتقدمين من الطلاب والطالبات، بجانب السمات الشخصية والتناسق البدنى والنفسى فضلا عن الإملاء في اللغتين العربية والإنجليزية ، بالإضافة إلى المعلومات العامة.

من جهة أخرى، عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعاً موسعاً مع عدد من مديري المدارس بإدارة أسوان التعليمية بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، اليوم، في حضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وجميع مديري العموم.

وفي بداية الاجتماع رحب «القبيصي»، بالحضور وأكد على تقديره واحترامه لجميع مديري المدارس بأسوان، لافتا إلى أن مدير المدرسة هو واجهة المدرسة ولابد أن يكون قدوة فى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والتعامل بلباقة واحترام مع زملائه وأولياء الأمور، ووجّه إلى التعاون مع مجلس الأمناء بما يخدم العملية التعليمية في المدارس، والاهتمام بالمظهر الجمالى للمدرسة.

وشدد على المديرين بضرورة وضع خطة عمل للعام الدراسي تتضمن توزيع المهام على كافة العاملين داخل المدرسة والمحافظة على مسافات متساوية من الجميع وتوظيف الخبرات الموجودة لصالح العمل، و حال قبول تحويلات للطلاب يجب الالتزام بالشروط الواردة فى الكتاب الدوري رقم 40 واتباع الإجراءات الإدارية السليمة عند قبول أي تبرعات وتسجيلها بشكل رسمي في سجل التبرعات.