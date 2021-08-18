لطلاب الثانوية العامة 2021.. تعرف على موقع اختبار القدرات

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وحصول عدد كبير من الطلاب على مجاميع أقل من الأعوام الماضية، يبحث الطلاب وأولياء الأمور، عن موقع اختبارات القدرات، للالتحاق بالكليات التي تشترط ذلك، مثل كلية الإعلام وكلية التمريض والتربية الرياضية والإعلام والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

موقع اختبار القدرات

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن موقع اختبار القدرات يوفر خدمات تنسيق الثانوية العامة وخدمات تنسيق الشهادات المعادلة، موضحة أنه تم مد فترة اختبارات القدرات حتى يوم الإثنين المقبل، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع الكليات بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في الاختبارت لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب.

165 ألف طالب تقدموا على موقع اختبار القدرات

وأضافت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين من خلال موقع اختبارات القدرات حتى الآن، 165 ألف طالبا وطالبة، مؤكدة أن آخر موعد لاختبارات القدرات 23 أغسطس الجاري، كفرصة أخيرة لجميع طلاب الثانوية العامة 2021، لافتة إلى أن الاختبارات تهدف إلى كشف المهارات التي يمتلكها الطلاب.

«التعليم العالي» تشدد على كتابة البيانات صحيحة على موقع اختبار القدرات

وشددت الوزارة، على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة عند التسجيل على موقع اختبارات القدرات، مؤكدة أن الاختبارات تعتبر شرط أساسي لعدد من الكليات، مشيرة إلى أن مد فترة اختبارات القدرات، يأتي في إطار حرصها على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب، خاصة بعد إعلان النتيجة للتقديم لكليات تعتمد بشكل أساسي على المهارات العملية.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد بالجامعات 2021/2022، موضحا أنه جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات، مؤكدا أن الوزارة وفرت أكثر من 400 برنامج في مختلف الكليات، يؤهل الطلاب لسوق العمل.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له، أنه لا خوف على طلاب الثانوية العامة 2021، موضحاً أنه تم توفير الكثير من الأماكن المتاحة لهم في مختلف الكليات والجامعات.