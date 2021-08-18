محمد هنيدي يعلن 7 أسباب تجذب الجمهور لمشاهدة فيلم «الإنس والنمس»

شوق الفنان محمد هنيدي جمهوره، لمشاهدة فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، الذي يعرض حاليا في دور العرض، ساردا عدة أسباب تشجع الجمهور على حضور الفيلم.

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم: «7 أسباب تخليك تشوف فيلم الإنس والنمس.. لو نجحت وجبت مجموع، فرصة تحتفل.. لو سقطت أو مجبتش مجموع فتكون فرصة تخفف عن نفسك.. لو عندك مدير مزهقك أو شغل تعبك، ففي دراسة بلجيكية حديثة، أثبتت إن الفرجة على أفلام هنيدي، بتحسن المزاج وبتخليك تفكر أحسن ازاي تطفش المدير».

هنيدي يدعو جمهوره لمشاهدة الإنس والنمس

وأضاف هنيدي: «لو جعان ففيه فشار في السينما، ممكن يشبعك، ومن غير سعرات حرارية تتخنك، ولو عايز تتخن اضرب معاه بيبسي، ولو عايز تخس بس بتحب البيبسي، عندهم برده بيبسي دايت».

وتابع: «الناس بتشكر في الفيلم، وفرصة تشوفه في السينما عشان ماتحسش إنك غريب ومضطهد في المجتمع.. إن الفيلم صفعة على وجه هوليود وبوليود والصين، إننا قادمون وهنعمل أفلام تمحو تاريخكم وماضيكم ومستقبلكم وحاضركم والمضارع والمضاف إليه.. إن الفيلم هيديك طاقة روحية هتوصلك لمكنون جوهرك وذاتك اللي بتبحث عنها من أيام ما كنت جنين.. إن الحياة مابتقفش على حد فلو سينجل أو ماعندكش صحاب.. ممكن تروح تشوفه عادي وتنبسط».

أحداث فيلم الإنس والنمس

فيلم الإنس والنمس، بطولة مجموعة من النجوم محمد هنيدي ومنة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق؛ «تحسين» المسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب.

ويلتقي «تحسين» بفتاة جميلة تدعى «نيرمين» ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء أسرة العروس للعالم السفلي، ويتورط الأول في مشكلات كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.