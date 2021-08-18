يحيى زكي: مصر تستهدف إيجاد أكبر مركز عالمي للبتروكيماويات في السخنة

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية للقناة، تضم 6 مواني و4 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 460 كيلومترا مربعا، وتهدف إلى جذب استثمارات خارجية لخلق فرص عمل، لافتا إلى أنه يجري تجهيز المنطقة، من أجل جذب الاستثمار، وسط تحسين البيئة التشريعية، وهو الأمر الذي تم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون منطقة السخنة المركز العالمي الأول في صناعة البتروكيمياويات بتكلفة 7.5 مليار دولار، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل.

نركز على 5 مشروعات كبيرة توفر فرص عمل كثيرة

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المشروعات الكبرى تحقق قيمة مضافة، وسلاسل إمداد واسعة، لذا يجري التركيز عليها أكثر من المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه يوجد نحو 5 مشروعات كبيرة، بينها مجمع البتروكيماويات ومشروع السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد.

ننتظر انعقاد مجلس النواب

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الدولة طورت 5 كيلو في ميناء بورسعيد، حيث انتهى مشروع دحرجة السيارات، المرتبط بأمر تصنيع السيارات في المنطقة الصناعية ببورسعيد، لافتا إلى الانتهاء من مشروعين في الميناء أيضا، وسيجري عرض الصياغة النهائية لهذه المشروعات على مجلس النواب، في شهر أكتوبر المقبل، من أجل الموافقة عليها، مؤكدا أن الاستثمارات ستكون مع كيانات أجنبية، لذا يجري الانتظار لاعتماد النواب.

كل مواني مصر حدث فيها نمو

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن كل المواني في مصر حدث فيها نمو في العوائد على الرغم من وجود أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه يجري تطوير ميناء غرب بورسعيد، من أجل إضافة أنشطة جديدة، متابعا: «فيه شغل في الميناء وفي المنطقة الصناعية وبنطور في البنية التحتية بشكل عام في بورسعيد».