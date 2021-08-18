بروتوكول بين «الرعاية الصحية والعربية للتصنيع» لتنفيذ الابتكارات الطبية

شهد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون فى مجالات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتنفيذ الابتكارات والاختراعات التى تخدم مجال الرعاية الصحية، بما يضمن استمرار الارتقاء بالخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان أمس، إن البروتوكول يشمل التعاون بين الطرفين فى العديد من المجالات، منها تنفيذ «العربية للتصنيع» أعمال التطوير والإنشاءات والمشروعات الهندسية بالمنشآت الصحية التابعة للرعاية الصحية، ورفع الكفاءة والصيانة لتلك المنشآت، والتعاون فى مجال التكنولوجيات ورقمنة الخدمات، بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

وقال «التراس» إن البروتوكول يسهم أيضاً فى التعاون على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والإلكترونيات وأحدث شبكات الإنذار والإطفاء وكاميرات المراقبة والنظم الموفرة للطاقة بالمنشآت الصحية، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالدولة وفقاً لأحدث نظم الإدارة الرقمية. وتفقد «السبكى» معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، الذى يتضمن مجموعة من أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومنها أجهزة التعقيم وحضانات الأطفال المبتسرين وغرف العزل.