يحيي زكي: صناعة الأسمنت بسيناء تشهد تطورا ضخما.. نصدر حاليا لأمريكا

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك تنسيق دائم ومستمر مع هيئة السكك الحديدية لخدمة القنطرة شرق وعمق سيناء في نقل البضائع، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ونموًا ضخمًا على مستوى صناعة الأسمنت في سيناء، لافتا إلى أن منتجات تلك الصناعة تصدرها مصر حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مينا شرق بورسعيد.

وأضاف «زكي»، خلال لقاء عبر تطبيق zoom، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، اليوم الأربعاء، أنه حين تتوفر وسيلة لنقل البضائع أسهل بعض الشيء من النقل البري، سيؤدي ذلك إلى تقليل الإنفاق على وسائل النقل ومن ثم تقليل تكلفة المنتج، ما سيمكنهم من زيادة الإنتاج.

يحيى زكي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتوي على ملاحات وشركات كبيرة لإنتاج الملح

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة أيضا تحتوي على ملاحات وشركات كبيرة لإنتاج الملح، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من دولة، مشيرًا إلى أن السكك الحديدية مع النقل البري والنقل البحري يمثلون منظومة واحدة تساعد بشكل كبير في نقل بضائعهم ومنتجاتهم ومن ثم تصديرها إلى كل دول العالم.

ولفت إلى أن الدولة مهتمة بشكل كبير بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك بتطوير الموانئ ووسائل وطرق النقل المختلفة، لتساعد في تطور ونمو كل الصناعات المحلية ومن ثم تصديرها إلى الخارج.

يحيى زكي: نجهز حاليا لإنشاء منطقة لوجيستية جديدة في العين السخنة بمساحة 200 ألف متر

وصرح «زكي»، أن المنطقة الاقتصادية تجهز حاليا لإنشاء منطقة لوجيستية جديدة في العين السخنة بمساحة تصل إلى 200 ألف متر.