«الجزار» يتابع تصميمات واجهات أبراج «الداون تاون» فى العلمين الجديدة

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى اجتماعه الثانى خلال أسبوعين، التصميمات المقترحة للواجهات بمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، التى تنفذها شركة «cscec» الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، فى بيان أمس، أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً «68 دوراً» بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج «56 دوراً» بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأضاف وزير الإسكان أن مشروع أبراج «الداون تاون» سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل فى كل المجالات «الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات»، وهى فى المقام الأول مركز إقليمى على مستوى الساحل الشمالى، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى.

من جهة أخرى، أعلن المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، فى بيان أمس، توريد المهمات الكهربائية «لوحات عمومية»، ضمن مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية بالمدينة والمقرر دخوله الخدمة فى نهاية أكتوبر المقبل، فى ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنهوض بالمدينة فى جميع القطاعات ومنها قطاع الصرف الصحى، لتحسين الخدمات بالمدينة.