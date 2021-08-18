الإسكان تبدأ تركيب أول أجزاء توربينات سد جوليوس: سيكون الأكبر بتنزانيا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية، نجاح التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي اليكتريك، لبدء أعمال تركيب أول أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بتنزانيا JNHPP، بحضور مسؤولي وزارة الطاقة وشركة الكهرباء التنزانية.

انتهاء الأعمال المدنية المؤهلة لتركيب أجزاء التوربينة الأولى لسد ومحطة جوليوس الكهرومائية التنزاني

وأضاف وزير الإسكان، أنّ تلك الخطوة تأتي بعد انتهاء الأعمال المدنية المؤهلة لتركيب أجزاء التوربينة الأولى، بينما يبلغ الإجمالي 9 توربينات، تصل سعة التوربينة الواحدة إلى 235 ميجا وات بإجمالي 2115 ميجا وات، وتجري الأعمال المدنية بها بالتوازى على مدار اليوم دون توقف من خلال المهندسين والفنيين المصريين وأشقائهم من التنزانيين، لافتا إلى الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشروع الذي يمثل أهمية كبرى في إبراز التعاون مع الأشقاء الأفارقة.

ندرك أهمية مشروع سد ومحطة جوليوس الكهرومائية للشعب التنزاني

وأعلن المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، أنّ العمل يسير في المشروع بانتظام، وطبقا للمخطط، وجميع العاملين يدركون أهمية المشروع لتحقيق حلم الشعب التنزاني، معربا عن تقديره الكبير للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية، من خلال الإشراف والمتابعة من جانب وزارة الإسكان.

صب 158 ألف متر مكعب في جسم السد خلال 20 يوما

ولفت إلى أنّه عرض مؤخرا صب خرسانة تبلغ 158 ألف متر مكعب في جسم السد خلال 20 يوما، للاستفادة من موسم الجفاف الحالي، ليصل إجمالي ما تم صبّه من الخرسانة المدموكة في المشروع إلى نحو 685 ألف متر مكعب منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر الماضي، إضافة إلى أعمال السد المؤقت لحجز المياه، التي تطلبت كمية خرسانة بلغت 85 ألف متر مكعب، بخلاف باقي أجزاء المشروع، موضحا أنّ المشروع شهد أعمال تفجيرات للصخور وحفر بها، بلغت كميتها 2.5 مليون متر مكعب، وتم صب 50 ألف متر مكعب خرسانة لمبنى الباور هاوس.

التحالف المصري بدأ تركيب أجزاء وحدات توليد الكهرباء في مبنى التوربينات

وأضاف المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، أنّ التحالف المصري بدأ تركيب أجزاء وحدات توليد الكهرباء في مبنى التوربينات، حيث جرى تركيب 4 مقاطع تزن 37 طنا من إجمالي 17 مقطعا، تمثل الجزء السفلي من التوربينة الكهرومائية رقم 9، ما يعد حدثا مهما، حيث جرى إعداد الرسومات التنفيذية والتصنيعية لكامل الجزء السفلي من التوربينة بواسطة مهندسي التحالف المصريين، وتم تصنيعه في الموقع بواسطة الفنيين المصريين، واجتاز اختبارات الجودة بنجاح قبل تركيبه في احتفالية شهدها كبار مسؤولي «الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO)» المالكة للمشروع، وجار تركيب الأعمدة الحاملة للكابلات التي ستنقل الكهرباء إلى الشبكة القومية بتنزانيا.

يذكر أنّ المشروع يهدف للسيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد بطول 1025 مترا عند القمة بارتفاع 131 مترا بسعة تخزينية نحو 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنويا، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية.

والمشروع يشتمل على إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، إضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، ونفق بطول 660 مترا لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت على نهر روفيجي ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.