بالأرقام.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح حزمة وحدات سكنية متنوعة، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز ملامح الطرح الجديد، وهي كالتالي:

1 - الطرح الجديد لوحدات الإسكان، يتضمن 4728 وحدة سكنية عبارة عن 197 عمارة، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، كمرحلة أولى، بمدينة المنصورة الجديدة، وطرح 6504 وحدة سكنية بـ271 عمارة، كمرحلة ثانية، كذلك طرح 4704 وحدات سكنية، عبارة عن 196 عمارة، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، وطرح 1392 وحدة سكنية 58 عمارة سكنية، بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، وطرح 37 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة.

تعرف على تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان المميز بالمدن الجديدة

2 - الوحدات المتوقع طرحها قبل نهاية الشهر الجاري، تشطيب سوبر لوكس، وجاهزة للتسليم، ومعظمها يدخل في إطار المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا.

طرح تفاصيل وأسعار وحدات الإسكان بكراسة الشروط ببنوك التعمير

3 - سيتمّ الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد من خلال كراسة الشروط والمواصفات، ببنوك الإسكان والتعمير بعدد من المحافظات، على أن يتمّ بيع كراسات الشروط بداية من مطلع سبتمبر.

4 - الوحدات المعلن عنها، بمشروع سكن مصر لمتوسطي الدخل تقع بـ12 مدينة وهي: «أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، غرب قنا، دمياط الجديدة، الشروق، ناصر»، وقيمة جدية الحجز تبدأ من 50 ألفًا إلى 150 ألف جنيه.

5 - الوحدات المعلن عنها، بمشروع « دار مصر» تقع بـ8 مدن جديدة وهي: «15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، الشروق، القاهرة الجديدة، بدر، برج العرب الجديدة».

6- الوحدات المعلن عنها، بمشروع «JANNA» تقع بـ8 مدن جديدة وهي: 6 أكتوبر، الشروق، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، ملوي الجديدة».

رشيد والمنصورة الجديدة ضمن الطرح القادم لأول مرة

7 - للمرة الأولى، تطرح الوزارة وحدات بمشروع الإسكان المتميز بمدينة «رشيد الجديدة» ووحدات سكنية بمشروع الإسكان ذي الطابع الساحلي، بمدينة المنصورة الجديدة.

8 - للمرة الثانية، تطرح الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز يمديني «العلمين الجديدة، دمياط الجديدة»، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة.

الطرح الجديد يتضمن وحدات سكنية ب « مدينتي»

9 - الطرح الجديد يتضمن وحدات الحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، في أكثر من مدينة جديدة، ويأتي في مقدمتها «مدينتي».