«الصحة»: المؤسسات العلاجية خدمت مليون مواطن خلال عام

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لمليون و22 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية، التى تضم 8 مستشفيات فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، فى الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 مايو 2021.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان أمس، إنّ الخدمات شملت إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية بمختلف التخصصات، والتحاليل المعملية والأشعة، من خلال مستشفيات: القبطى، مبرة مصر القديمة، هليوبوليس، مبرة المعادى، الإصلاح الإسلامى فى القاهرة، وأحمد ماهر، دار الولادة، القبطى فى الإسكندرية، مؤكداً أنّ جميع مستشفيات المؤسسة العلاجية مزودة بأحدث الأجهزة المستخدمة فى التشخيص والعلاج.

وأضاف أنّ مستشفيات المؤسسة العلاجية أجرت 15 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، منها عمليات قلب مفتوح، وقسطرة قلب، وجراحة أوعية دموية، وجراحة مخ وأعصاب وجراحة عظام، وجراحة أورام، مشيراً إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة مستشفيات المؤسسة العلاجية، حيث شملت أعمال التطوير وحدات المستشفيات والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية وتزويدها بالأجهزة الطبية وأجهزة pcr، فضلاً عن استحداث عدد من الأقسام ببعض المستشفيات مثل رعاية الأطفال، ورعاية المبتسرين، ورعاية مركزة لقسطرة القلب.