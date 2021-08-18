موجة ثالثة من كورونا بالهند ومؤشرات عن متحور جديد

يبحث علماء بقلق عن مؤشرات على موجة ثالثة من وباء كورونا فى ولاية ماهاراشترا، أحد الأماكن الأولى التى ضربتها الموجة الثانية بالهند فى وقت سابق من هذا العام، وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تبحث مختبرات جديدة فى مومباى وفى مدينة بيون عن متحورات جديدة خطيرة، وكثف العلماء فى هذه المختبرات الفحوصات على أكثر من 3600 عينة شهرياً، مقارنة بـ 134 عينة فى ديسمبر من العام الماضى، حيث يبحثون عن طفرات يمكن أن تجعل إيقاف الفيروس أكثر صعوبة، وبينما انخفضت حالات الإصابة والوفيات بسبب كورونا، وفقاً للأرقام الرسمية، يستمر الفيروس فى الانتشار فى بعض أجزاء البلاد.

وترك معدل التطعيم المنخفض، وعوامل أخرى، الهند عُرضة بشكل خاص لمتحورات مثل دلتا، الذى فاقم من تأثير الفيروس خلال الموجة الثانية فى الربيع الماضى، وقال الدكتور فينود سكاريا، العالم الرئيسى فى معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية فى نيودلهى «نحن بحاجة إلى تتبع المتحورات الجديدة لإعداد أنفسنا للموجة التالية».

من جهة أخرى، أعلن حاكم ولاية تكساس، الجمهورى جريج آبوت، أنه خضع لفحص مخبرى أثبت إصابته بفيروس كورونا، وذلك غداة مشاركته فى حدث عام أقيم فى مكان مغلق.

وعالمياً، ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و394 ألفاً و983 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 187 مليوناً و684 ألفاً و843 حالة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين فى ديسمبر 2019.