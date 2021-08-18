من جرعة واحدة ويخفض 70% من الوفيات.. إضافة عقار جديد لبروتوكول كورونا
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الوطن
04:50 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
وزيرة الصحة
في مواصلة لتحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الخامسة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد والذي يساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، وذلك خلال فعاليات الـ «وبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي.
حضر الـ«الوبينار» كلٌ من الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشؤون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديرين مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامه ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة المحدثة.
الصحة: العقار يساهم في خفض 70% من معدلات وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة
وخلال استعراضه للعقار والحديث عنه، أشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى مشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالـ«وبينار» العلمي، عبر تقنية الـ«كول كونفرانس»، من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقديم الشرح النظري الوافي للأطباء والإجابة على جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى خلال فعاليات الـ«وبينار».
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجرام.
رئيس لجنة كورونا: العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة
وعن طريقة ومدة تعاطي العقار، أشار «حسني» إلى أنه سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة، يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، لافتًا إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوم (3 أشهر) من تلقيه العقار.
وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان على دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة للتوصل إلى أحدث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، مؤكداً على عمل اللجنة الدائم لاستحداث بروتوكولات العلاج والتوصل إلى أفضل العقاقر الطبية وأكثرها فعالية في علاج المرضى.