من جرعة واحدة ويخفض 70% من الوفيات.. إضافة عقار جديد لبروتوكول كورونا

في مواصلة لتحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الخامسة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد والذي يساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، وذلك خلال فعاليات الـ «وبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي.

حضر الـ«الوبينار» كلٌ من الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشؤون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديرين مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامه ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة المحدثة.

الصحة: العقار يساهم في خفض 70% من معدلات وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة

وخلال استعراضه للعقار والحديث عنه، أشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى مشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالـ«وبينار» العلمي، عبر تقنية الـ«كول كونفرانس»، من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقديم الشرح النظري الوافي للأطباء والإجابة على جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى خلال فعاليات الـ«وبينار».

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجرام.

رئيس لجنة كورونا: العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة

وعن طريقة ومدة تعاطي العقار، أشار «حسني» إلى أنه سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة، يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، لافتًا إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوم (3 أشهر) من تلقيه العقار.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان على دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة للتوصل إلى أحدث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، مؤكداً على عمل اللجنة الدائم لاستحداث بروتوكولات العلاج والتوصل إلى أفضل العقاقر الطبية وأكثرها فعالية في علاج المرضى.