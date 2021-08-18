مستشار الرئيس: مصر قد تكون على مشارف موجة رابعة من فيروس كورونا

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن دخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ ذكر أن هناك زيادة في عدد الحالات، تجري مراقبتها جيدًا ونرصد قدر زيادتها ونسبتها، حتى التأكد من أننا في موجة رابعة: «قد نكون على مشارف موجة رابعة»، موضحًا أن كميات اللقاحات المضادة للفيروس التي تصل مصر كبيرة.

تطعيم أكبر قدر من السكان بلقاحات كورونا هدف قومي

وأضاف «تاج الدين»،اليوم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن مصر منذ فترة طويلة وضعت استراتيجية كبيرة جدًا برعاية سياسية كبيرة للحصول على أكبر قدر من اللقاحات ومن مصادر متعددة، فمصر تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات، من أجل هدف قومي وهو تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان، فحينما كانت كميات اللقاحات قليلة في البداية بدأنا في تطعيم 3 فئات.

التطعيم سيكون إلزاميا لطلاب وأساتذة الجامعات

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن الـ3 فئات هم الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومع كل زيادة في كميات اللقاحات التي تصل مصر ندخل فئات أكثر في منظومة التطعيم، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكدا أن الكوادر الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات والعاملين وكذلك التعليم قبل الجامعي، سيكون تطعيمهم إلزاميا، وبهذا تكون مصر قد دخلت في مرحلة التطعيم الجماعي.

تطعيم العاملين في الجهاز الإداري للدولة

وأردف أن الفئة الثانية التي ستدخل حيز التطعيم هم كل العاملين في الجهاز الاداري للدولة، خاصة الذين يتعاملون مع الجماهير، فضلًا عن المسافرين للخارج، حيث إن الدول تطلب منهم شهادت تطعيم بخصائص ولقاحات معينة، يجري إعطاؤهم شهادة مؤمنة برقم كودي تؤكد أن هذه الشهادات صحيحة وحقيقية، وهذا له انعكاس إيجابي جدًا، فالتطعيم من ضمن الوسائل المهمة للحد من انتشار المرض من ناحية والحد من شدة المرض من ناحية أخرى، فضلًا عن أنه يقلل من المضاعفات الخطيرة.