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محمود مسلم

محافظ الجيزة يبحث آليات تطعيم العاملين بالجهاز الحكومي بلقاح كورونا

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الوطن
09:28 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
اجتماع محافظ الجيزة

اجتماع محافظ الجيزة

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات، للوقوف على آليات تنظيم عملية تقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للفئات المستهدفة خلال المرحلة الحالية، سواء للعاملين بالقطاعات التعليمية والصحية والمصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

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