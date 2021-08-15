محافظ الجيزة يزور مصابي حادث سقارة .. وصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مستشفى الهرم، للاطمئنان على عمال النظافة المصابين في حادث تصادم سيارة نقل كبيرة بسيارة ميكروباص كانت تقلهم، والذي وقع صباح اليوم على طريق المريوطية فى سقارة، وأسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 17 آخرين، وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة وكسور.

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي لمصابي الحادث، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، معرباً عن بالغ حزنه لوقوع الحادث وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين، وبأن يتغمد المولى عز وجل المتوفين بواسع رحمته.

صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين

كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأسر المتوفين، موجهاً الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات المادية لأسرهم.

كما وجه المحافظ مدير الشؤون الصحية بإبلاغه بمستجدات التطورات الصحية للمصابين أولاً بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم.